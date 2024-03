Venduta all'asta la zattera di Titanic che non salvò Leonardo Di Caprio in "Titanic"

I vestiti indossati da Leonardo Di Caprio in Titanic sono andati all'asta, assieme all'iconica zattera del film, grazie alla quale Rose si salva dal naufragio, che è stata battuta all'asta per 718.750 dollari.

Per anni gli appassionati del film James Cameron hanno discusso sul web del perché il personaggio di Jack, interpretato da Leonardo Di Caprio, non fosse salito su quel pezzo di legno assieme a Kate Winslet invece di morire tragicamente nelle acque gelide dell'Atlantico spezzando il cuore ai milioni di persone in tutto il mondo.

Discussioni così accese che dopo 25 anni è intervenuto perfino il regista del blockbuster spiegando che Jack "doveva morire perché Titanic è come 'Romeo e Giulietta: una storia di amore e sacrificio".