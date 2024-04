"Al mio segnale scatenate l'inferno": il "gladiatore" Russel Crowe compie 60 anni

Sposato nel 2003 con la cantante australiana Danielle Spencer, da cui ha divorziato nel 2018, Russel ha due figli avuti con la moglie: Tennyson Spencer e Charles Spencer.

La sua lunga e fortunata carriera cinematografica conta in 33 anni 5 premi vinti e 12 nomination: oltre a 'Il Gladiatorè, i fan ricordano film come 'American Gangster', un 'Ottima annata, 'A Beautiful Mind’, solo per citarne alcuni.

Con la bravura e simpatia di sempre, Russel Crowe - amante anche della musica rock - è ricomparso quest’anno a Sanremo con la sua band «The Gentlemen Barbers» e il prossimo 30 luglio, dopo vari appuntamenti in giro per l’Italia - 15 in totale in luoghi di grande bellezza, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia - è atteso al 56^ festival del Jazz di La Spezia.

Un forte legame, quello dell’attore con l’Italia, anche per via del sangue che scorre nelle sue vene e che recherebbero traccia di un Dna italiano, risalente ad un antenato di Ascoli Piceno.

Russel Crowe dunque ascolano di origine? «Già lo sapevo, perchè lui me l’aveva detto parlando un paio di anni fa - ha ricordato in una recente intervista a «Il Resto del Carlino» Luca Ward, il doppiatore del Gladiatore, il film che ha reso celebre l’attore - quando me lo disse gli risposi: «Russel, per forza sei ascolano, sennò il gladiatore non lo potevi fare».