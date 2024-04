Teatro: morta a 78 anni l'attrice Paola Gassman. Venerdì i funerali

E’ morta a Roma a 78 anni l’attrice Paola Gassman. I funerali si terranno venerdì 12 aprile alle 11 nella chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci e sorellastra di Vittoria, Alessandro e Jacopo, è stata per decenni protagonista della scena teatrale italiana, spesso insieme al compagno di una vita, il grande attore Ugo Pagliai. Nota soprattutto proprio per i numerosi ruoli a teatro, alternati da sporadiche ma significative apparizioni televisive in commedie e sceneggiati, Paola Gassman era nata a Milano nel 1945. All’inizio della carriera si ricordano i tre anni trascorsi nella compagnia Teatro Libero diretta da Luca Ronconi, che con lo spettacolo Orlando furioso la vide presente in moltissime nazioni europee e negli Stati Uniti, culminando in un’importante trasmissione televisiva a puntate. Sempre in quel periodo prese parte agli spettacoli La tragedia del vendicatore per la regia di Ronconi e Cucina diretta da Lina Wertmuller. Entrò poi nella compagnia Brignone-Pagliai con gli spettacoli Spettri di Ibsen e Processo di famiglia di Fabbri. Fu inoltre diretta dal padre Vittorio in spettacoli come Cesare o nessuno, Fa male il teatro e Bugie sincere. Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman mise in scena molti spettacoli sia nel genere drammatico sia in quello comico e brillante. Si ricorda il lungo periodo dedicato a Pirandello: Liolà; Il piacere dell’onestà; L’uomo, la bestia e la virtù; Ma non è una cosa seria, e poi ancora Il bugiardo di Goldoni; Il gatto in tasca di Feydeau; Scene di matrimonio di Svevo; Il mercante di Venezia e Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Nel 2007 pubblicò presso Marsilio Editore l’autobiografia Una grande famiglia dietro le spalle.