La Sicilia degli anni ‘40 nel film su Quatriglio. Weekend al cinema, tutte le uscite

La ricchissima offerta cinematografica del weekend con un titolo-scandalo che attira già tutta l’attenzione mediatica.

CIVIL WAR di Alex Garkand con Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Nick Offerman, Cailee Spaeny, Wagner Moura, Sonoya Mizuno, Jefferson White, Karl Glusman, Stephen Henderson, Alexa Mansour, Juani Feliz, Melissa Saint-Amand, Jojo T. Gibbs, Nelson Lee. Sono gli occhi della fotoreporter Kirsten Dunst a raccontare la brutale guerra civile che attraversa gli Stati Uniti in un futuro tragicamente prossimo. Lo scontro tra le due fazioni è rapidamente passato dai social network alla spina di Capitol Hill dove due pretendenti si contendono il diritto a governare l’America come presidente. Col passo della fiction, ma un occhio attento alla realtà, Alex Garland firma il film di cui tutti già parlano.

BACK TO BACK di Sam Taylor-Johnson con Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan, Lesley Manville, Ryan O’Doherty, Ansu Kabia, Bronson Webb, Juliet Cowan (foto sotto). Appartiene al collaudato genere della biografia d’artista il ritratto di Amy Winehouse. Il film è concepito come un atto d’amore per la sfortunata cantante morta di overdose a soli 27 anni e ne segue ascesa e caduta dando spazio alle sue fragilità, al suo smisurato talento (ben riprodotto da Marisa Abela), al rapporto con il suo ex marito.