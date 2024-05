"Anora" di Sean Baker, una Palma d'oro... tutta da ridere. Tutti i premi della 77a edizione

La loro storia continua per un pò solo come un rapporto sessual-commerciale (Yvan offre ad Ani 15.000 dollari per una settimana di compagnia), ma poi il ragazzo si innamora o meglio sì incapriccia di Anora e la sposa a Las Vegas. E qui entrano in scena i russi: la ragazza a poco a poco scopre che la vita quotidiana di questo adolescente è quella del figlio ultra-viziato di un oligarca russo, un ragazzino che pratica sistematicamente saturnali tra alcolici e droga. Ma il matrimonio non si doveva fare, ed è l’inizio dei guai. Questo fatto ha colpito infatti gli interessi della famiglia di Yvan con sede a Mosca, ma che ha un avamposto di criminali 'da operettà capeggiati da un sacerdote ortodosso (Karren Karagulian) e con in squadra anche Jurij Borisov e Mark Eydelshteyn.

- Palma d’Oro ad Anora di Sean Baker

- Grand Prix a All We Imagine as Light di Payal Kapadia

- Premio della Giuria a Emilia Perez di Jacques Audiard

- Premio per la Migliore Regia a Miguel Gomes per Grand Tour

- Premio speciale per la sceneggiatura a The Seed of the Sacred

Fig di Mohammad Rasoulof

- Migliore Attore Jesse Plemons per Kinds of Kindness di Yorgos

Lanthimos

- Migliore Attrice Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon

e Selena Gomez per il film Emilia Perez di Jacques Audiard

- Migliore sceneggiatura a The Substance di Coralie Fargeat

- Camera d’Or ad Armand di Halfdan Ullmann Tondel

- Palma d’oro per il miglior cortometraggio a The Man Who Could

Not Remain Silent di Nebojsa Slijepcevic.