L’ungherese “Pelikan Blue” si aggiudica il Pulcinella Best Animated Feature al “Cartoons On The Bay”

Con una storia di viaggio tra avventura e sperimentazione l’ungherese “Pelikan Blue” , diretto di László Csáki, si aggiudica il Pulcinella Best Animated Feature nella 28. edizione di “Cartoons On The Bay” , il festival di animazione promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara. Ambientato nell’Ungheria degli anni ’90, “Pelikan Blue” racconta di un paese dove viaggiare è finalmente possibile ma insostenibile. Falsificando biglietti ferroviari internazionali, tre giovani offrono a un'intera generazione l'opportunità di sperimentare il mondo esterno. “Un'abile e innovativa combinazione di animazione, inserti in live action e resoconto storico che fonde documentario e mockumentary”, recita la motivazione della giuria composta dalla regista e documentarista Leslie Iwerks, Marco Pellitteri, professore di Media e Comunicazione presso l’Università Xi’an Jiaotong-Liverpool e Alessandra De Luca, giornalista e critico cinematografico,“una simulazione eclettica del cinéma vérité – conclude la motivazione - che celebra la libertà con uno stile unico e innovativo”. Quattro le menzioni speciali assegnate: il Best Screenplay va a Sultana’s Dream di Isabel Herguera , per la giuria “una storia che definisce il ruolo vitale delle donne attraverso una serie di sfumature profonde. Un film su un tema di attualità che comprende i diversi ruoli delle donne nelle varie culture, lasciando un impatto duraturo sul pubblico”. Il lungometraggio riceve anche il Premio Speciale Renato Pallavicini: “il film contiene un messaggio importante da trasmettere, con cenni allo stile cinematografico di Fellini. Ci porta in una varietà di contesti culturali con una critica politica morbida, con l'obiettivo di stimolare la riflessione e una comprensione più profonda dei ruoli e delle posizioni complesse delle donne in tutte le culture”. Il film è la storia di Inès che vive in India e, dopo aver letto il libro “Sultana’s dream’, un racconto di fantascienza scritto da Rokeya Hossain nel 1905, decide di intraprendere un viaggio in India alla ricerca dell’unico posto dove le donne possono vivere in pace. Menzione Best Director per il brasiliano Clarice’s Dream di Fernando Gutiérrez & Guto Bicalho , che racconta di una ragazza creativa che deve affrontare il superamento della perdita della madre. “E’ un viaggio nella fantasia che coinvolge gli spettatori in un percorso emozionale attraverso una direzione artistica solida e ben strutturata. Un modo bello, creativo e fantasioso di dirigere l'animazione” la motivazione della giuria. Best Animation a Slide di Bill Plympton per lo “stile folle e dinamico. Il film è un viaggio sorprendente nelle visioni uniche del suo eclettico autore, arricchito da prospettive inaspettate sul sogno e sulla realtà”. Il titolo americano Slide è la storia di un mitico cowboy che appare in una città di taglialegna per combattere il malvagio sindaco e il suo altrettanto egoista fratello gemello, con l'aiuto della sua chitarra e di una gigantesca creatura. E infine, Best Soundtrack a Florentine Night diretto da Sotir Gelev: “la colonna sonora accompagna le vivaci scene del film con eleganza classica. Riesce a trasportarci nel cuore della storia, suscitando emozioni a ogni nota”.

John Musker, Juanjo Guarnido, Leslie Iwerks sono alcune delle grandi star dell’animazione mondiale che hanno illuminato la 28ª edizione. Tantissimi, tra fan e addetti ai lavori, hanno accolto Musker, regista di film di grande successo come “La Sirenetta”, “Aladdin”, “Hercules” e “Oceania”, premiato con il Pulcinella Carrer Award, Guarnido, cartoonist di fama mondiale (Pulcinella Special Award) e Iwerks, regista e produttrice già candidata all’Oscar nel 2007 (Pulcinella Special Award). Tra i tanti protagonisti dell’animazione internazionale che hanno preso parte a Cartoons 2024, Sara Pichelli , artista Marvel dal 2008 premiata con il Sergio Bonelli Award, la disegnatrice Silvia Ziche, autrice del manifesto dell’edizione 2024 di Cartoons On The Bay, lo scrittore e creativo Bruce Morris, il fumettista e disegnatore Sio (Pulcinella Diversity Award), la cantante Antonella Ruggiero e il musicista Roberto Colombo (Pulcinella Crossmedia Award).

Sorride la Francia con ben 4 premi tra le 8 categorie in concorso. Per l’Italia vince Bruno Bozzetto con “Sapiens?” , una produzione Studio Bozzetto e Rai Kids, nella categoria Best Short Film. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria internazionale composta da Silvia Ziche (fumettista); John Musker (regista, sceneggiatore e produttore), Nathalie Martinez (presidente Diboos); Emanuele Vietina (direttore di Lucca Crea), Amy Ash (capo del dipartimento Character and Groom degli Axis Studios).

Oltre 300 le opere in concorso provenienti da quasi 50 paesi, più di 600 gli accreditati che hanno preso parte agli eventi del programma professionale. Migliaia le persone che hanno partecipato alle iniziative in Piazza della Rinascita, tra queste i concerti, le attività sportive e il Cartoons On The Bay Village. Un programma a parte è stato dedicato agli studenti delle scuole pescaresi con incontri e proiezioni al Cinema Teatro Massimo. Sul palco si sono alternati nomi noti come Andrea Lucchetta e Armando Traverso.

Ricco il cartellone cinema che ha ospitato le retrospettive di John Musker e l’anteprima nazionale del film The Animal Kingdom di Thomas Cailley, vincitore di cinque premi César. Grande l’interesse per la mostra “Stefano Bessoni. Stop-motion e altre scienze inesatte”, dedicata ai lavori dell’artista allestita nelle sale dell’Aurum. A dicembre 2024 Cartoons On The Bay sarà a L’Aquila con la Winter Edition, mentre il Festival vero e proprio tornerà con la 29ª edizione, nella primavera del 2025 sempre a Pescara, grazie al rinnovo dell’accordo con la Regione Abruzzo.

“Quella di quest’anno è sicuramente l’edizione della maturità per Cartoons On The Bay a Pescara. Un percorso iniziato tre anni fa con grande collaborazione delle istituzioni locali - dichiara soddisfatto il direttore artistico della manifestazione Roberto Genovesi. È cresciuta la presenza del pubblico, è stata apprezzata la programmazione per i bambini e le scuole e le anteprime hanno fatto registrare il tutto esaurito. Ma, soprattutto, le presenze internazionali di alto livello, hanno confermato la centralità di questo evento nel panorama italiano dell’animazione. Anche per Rai “Cartoons On The Bay” si conferma come appuntamento imprescindibile per capire il futuro del settore e per stringere collaborazione con factory italiane e straniere perché l’animazione e il game, oltre ai più piccoli, a cui destiniamo le maggiori attenzioni come azienda di Servizio pubblico, interessano sempre più percentuali di pubblico di ogni età. La magia del fumetto, dei cartoni e del game non ha età”.

I premi

Pulcinella Award Best Preschool TV Show (2-4 years)

Sam & Julia, The Mouse Mansion di Règis Vidal (Francia): una storia intrigante combinata con un’animazione unica. Gli adorabili personaggi ci portano verso un finale dal grande carico emotivo. Particolare è anche l’ambientazione che permette di vedere dentro l’edificio.

Pulcinella Award Best Upper Preschool TV Show (4-6 years)

The Super Heroes of Nature di Charlotte Schmidt e Mathieu Rolin (Francia): un’animazione mista di live action ed elementi semplici che la rendono un'opera distintiva. Un film dal finale alternativo in grado di attrarre il pubblico con intelligenza.

Pulcinella Award Best Kids TV Show (7-11 years)

Coop Troop di Christelle Naga (Regno Unito): suggestivo e fantasioso. i personaggi sono simpatici e l’animazione è brillante. Porta la storia alla vita in un modo incantevole.

Pulcinella Award Best Youth Tv Show (11+)

Samuel di Emilie Tronche (Francia): sofisticato e molto ben realizzato, con personaggi dai tratti psicologici molto semplici. Una storia realistica che lo rende un film estremamente singolare.

Pulcinella Award Best Interactive Animation

Alan Wake 2 (Finlandia): graficamente molto ben realizzato. da un punto di vista cinematografico, nonostante sia un videogame, l’animazione è grandiosa e la grafica permette di vivere un’esperienza completa.

Pulcinella Award Best Live Action and/or Hybrid TV Show

Gangnam Project di Romeo Candido e Nathalie Younglai (Germania): un lavoro interculturale con un ritmo molto dinamico. Il set è molto vario e i suoi personaggi accattivanti riescono ad evocare emozioni molto forti

Pulcinella Award Best TV Series Pilots

Froggie di Christophe Pinto e Mathieu Gouriou (Francia): tracce vocali molto divertenti e coinvolgenti unite ad un design interessante. La trama è semplicemente eccezionale, travolge il pubblico nel profondo.

Pulcinella Award Best Short Film

Sapiens? di Bruno Bozzetto (Italia): coinvolgente e curioso; il personaggio del ragno ruba la scena. Il tocco di Bozzetto è visibile anche nei valori ecologici che il film vuole diffondere, al fine di provocare profonde emozioni.