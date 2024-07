Taormina Film Festival, al via la rassegna "Proiezioni - Suoni e Parole prima del Film"

Si inizia stasera con un particolarissimo omaggio a Maria Callas , icona del mondo operistico e protagonista di film che hanno raccontato l’esistenza di una artista dalla voce inconfondibile. E proprio questa voce sarà la protagonista di “Vissi d’arte. Vissi d’amore”, in scena alle ore 20.30 alla Villa Comunale di Taormina . L’attore Giampiero Mancini ripercorrerà, nelle vesti del cameriere personale di Maria, i momenti salienti di una vita straordinaria, richiamando esecuzioni memorabili, da Casta Diva a Un bel dì vedremo, da La mamma morta a Vissi d’arte. E la voce della Callas si materializzerà come se la diva fosse viva, accompagnata dal trio strumentale composto da Dino De Palma al violino, Luciano Tarantino al violoncello e Donato Della Vista al pianoforte.

Si prosegue domani 14 luglio alle 21.00 al Teatro Antico con Omar Sosa, pianista jazz tra i più apprezzati e seguiti artisti del panorama jazzistico internazionale; Sosa sonorizzerà il documentario “La montagne infidèle”, suggestiva ricostruzione di una storica eruzione dell’Etna del 1923.

Si continua il 15 luglio alle 20.30 alla Villa Comunale con “Tosca – Il ricatto sessuale”. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, Taormina Arte Sicilia dedica una sera d’estate ad un capolavoro del lucchese e lo fa in un modo originale, raccontandola da una particolare prospettiva, quella della violenza psicologica su una donna e del conseguente omicidio.

Una cartolina pucciniana dipinta di rosso fuoco: il rosso del sangue, della passione, della rabbia, dell’odio. Il tema della violenza sulle donne, sia fisica che psicologica, e quello della parità di genere sono in quest’opera il fulcro del motore narrativo. Il tutto in una cornice in cui una romanza come “Vissi d’arte” diventa il contraltare della violenza: una preghiera che rallenta il tempo e allontana il male. A condurci tra le trame della vicenda la voce narrante di Gianna Fratta, musicista e direttrice d’orchestra di fama internazionale, che tante volte ha diretto il titolo in tutto il mondo e che segue la direzione artistica di questi eventi, le voci del soprano Maria Tomassi, artista eclettica il cui repertorio spazia dalla musica antica all’opera, alla musica sacra, da camera e contemporanea, del prodigioso tenore internazionale Max Jota e del baritono Elia Fabbian, uno dei più interessanti baritoni della sua generazione. Ad impreziosire il tutto le note del pianoforte di Davide Dellisanti.