Nicolas Cage non sarà al Taormina Film Festival: "Motivi personali, qualcosa sta accadendo a casa"

"Hallo, Taormina Film Festival, sono molto spiacente di non poter essere con voi, ho apprezzato tantissimo l'onore che siete stati così gentili da conferirmi...". Inizia così il video di scuse trasmesso sui social dall'attore Nicolas Cage, che avrebbe dovuto essere uno degli ospiti d'onore alla kermesse siciliana. L'attore ha cancellato l'appuntamento a causa di motivi personali. Dietro a questa rinuncia, potrebbero esserci i recenti guai giudiziari del figlio primogenito Weston , che pochi giorni fa è stato arrestato a Los Angeles.

Weston Coppola Cage è accusato di aggressione a mano armata a seguito di una violenta lite con la madre ed ex moglie dell'attore americano, Christina Fulton, che ha raccontato che il figlio si trovava in preda a un crollo mentale. Cage avrebbe dovuto presentare l'anteprima del thriller psicologico di cui è protagonista, The Surfer, l'ultimo da lui girato e non ancora uscito nelle sale cinematografiche italiane. Cage ha poi concluso: «Spero apprezzerete The Surfer, Lorcan (Finnegan, ndr) è un grande regista e un mio buon amico»