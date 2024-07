Il Vento del Nord a Lampedusa, tra cinema e solidarietà

Anche il film di Matteo Garrone Io Capitano è in arrivo a Lampedusa insieme ai protagonisti del film, in una serata evento di grande emozione, per la 16esima edizione de Il Vento del Nord, la rassegna organizzata con il coordinamento di Laura Delli Colli, l’organizzazione di Massimo Ciavarro che l’ha ideata nel 2008 e la consulenza di Giovanni Spagnoletti, che si inaugura oggi in un luogo speciale che continua a vivere il cinema sullo schermo una sola volta all’anno, proprio grazie a quest’iniziativa. Dodici i titoli in programma e molti gli incontri organizzati per le ragazze e i ragazzi dell’isola.

«Con LampedusaCinema, l’associazione nata per produrre ogni anno Il Vento del Nord - spiega Laura Delli Colli - rinnoviamo ancora una volta un appuntamento che nasce dalla voglia di rendere contagiosa la passione del cinema e condividerla con gli spettatori di un luogo speciale, che non ha una sala, ma anche dalla naturale vocazione di prossimità di una vera e propria “terra di mezzo” che, in un clima di accoglienza unico, convive quotidianamente con la realtà complessa e le difficoltà delle migrazioni».

La rassegna vedrà all’apertura due opere prime al femminile come C’è ancora domani di Paola Cortellesi e Felicità di Micaela Ramazzotti, si prosegue domani con una serata di grande commedia presentando Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi e Volare, il film del debutto alla regia di Margherita Buy che ne è anche protagonista. Lunedì 29 una serata per famiglie a cominciare dal tradizionale appuntamento per i bambini, quest’anno l’animazione di Enzo D’Alò con Mary e lo spirito di mezzanotte al quale è abbinato, a seguire, il film con il quale ha esordito dietro la macchina da presa Claudio Bisio, L’ultima volta che siamo stati bambini.