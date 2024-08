Tutte le donne della vita di Delon

Segnato da un’infanzia trascorsa con famiglie affidatarie e in orfanotrofi, la vita sentimentale della leggenda del cinema mondiale, l’attore francese Alain Delon - morto oggi all’età di 88 anni - è stata molto burrascosa fino ad arrivare alla semi reclusione in cui ha finito i suoi giorni. Diverse le donne che hanno segnato la sua vita.

ROMY SCHNEIDER: nonostante la loro forte alchimia, per l’attrice tedesca non fu amore a prima vista. Pensava che Delon fosse «arrogante» quando si incontrarono per la prima volta nel 1958, sebbene tra i due fosse di gran lunga lei la star dopo il successo della trilogia di film 'Sissì in cui interpretava l’imperatrice austro-ungarica. Si fidanzarono nel giro di pochi mesi, anche se non si sposarono mai. Dopo quattro anni tumultuosi, Delon la lasciò con una lettera. Eppure, quando si rividero per girare 'La piscinà nel 1968, furono scintille. Lui la definì «l'amore della mia vita» dopo la sua tragica morte nel 1982.