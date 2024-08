Talenti e risorse siciliani al Premio Kinéo. Storico evento collaterale della Mostra di Venezia

Talenti, risorse imprenditoriali e paesaggistiche siciliane al ventiduesimo Premio Kinéo, storico evento collaterale della Mostra del Cinema, stasera all'Hotel Ca' Sagredo. Ieri la conferenza stampa nel corso della quale sono stati annunciati i vari premi: Miglior Commedia a «Santocielo» di Francesco Amato, ultima fatica di Salvo Ficarra e Valentino Picone, prodotto dalla palermitana Tramp Limited con Medusa Film e girata tra Catania e la location messinese di Montalbano Elicona. A ritirare il premio l'ad Medusa Giampaolo Letta, il produttore Attilio De Razza e il co-produttore Tramp Limited Nicola Picone, fratello di Valentino.

«In Montalbano Elicona abbiamo trovato la location immaginata in sceneggiatura – ci ha detto - Un paese isolato sulle alture, con un centro storico che rappresenta la Sicilia del Primo Novecento. È stato un bene girare lì anche per l'ospitalità che abbiamo ricevuto: tutto si è fermato per una settimana e gli abitanti si sono messi a disposizione di qualsiasi nostra esigenza. Catania invece ci ha dato la possibilità di raccontare una città diversa, lontana da stereotipi: un luogo in cui sarebbe dovuto arrivare l'angelo interpretato da Valentino non poteva che essere magico».