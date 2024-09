Guadagnino: con “Queer” ho viaggiato nell’animo umano. Il regista palermitano in concorso a Venezia

Una presenza molto attesa alla Mostra del Cinema di Venezia, quella di Luca Guadagnino, regista palermitano di caratura internazionale, che torna a due anni da “Bones and All” - Leone d’argento alla regia e Premio Marcello Mastroianni all’attrice Taylor Russell – con “Queer”, in corsa per il Leone d’Oro. Un lavoro che nasce da un’intima dialettica tra il cineasta e l’omonimo romanzo breve di William S. Burroughs (1985) - edito in Italia prima da Sugarco e poi da Adelphi – adattato per il cinema da Justin Kuritzkes, già autore per Guadagnino di “Challengers”.

È il 1950 e William Lee (Daniel Craig), cinquantenne americano espatriato a Città del Messico, vive in solitudine, tranne sporadiche relazioni con altri membri della piccola comunità statunitense. Quando in città arriverà Eugene Allerton (Drew Starkey), giovane ed enigmatico studente, l’uomo avrà la possibilità di stabilire una connessione intima con qualcuno e acquisire nuova consapevolezza di sé. Per Guadagnino una folgorazione verso il romanzo di Burroughs alla base del film, al punto da voler scrivere, per poi rappresentarlo, il terzo capitolo del testo originale; ma anche un’identificazione con l’autore che risale alla sua adolescenza.