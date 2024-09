A Venezia è il giorno di Iddu: i "pizzini" di Matteo Messina Denaro diventano film

Terzultima giornata dell’81ma Mostra del Cinema di Venezia. Sotto un cielo che minaccia pioggia (è allerta rossa per maltempo in tutta la regione) oggi arriva al Lido il quinto e ultimo film italiano in Concorso. Si tratta di 'Iddu' di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo ed Elio Germano, film nato dalla lettura dei numerosi pizzini ritrovati nel corso della lunga latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

A precederlo sarà 'M - Il figlio del secolo', pellicola Fuori Concorso di Joe Wright con Luca Marinelli. Un ritratto moderno e graffiante di Mussolini e della sua ascesa politica, dalla fondazione dei Fasci di Combattimento fino all’imposizione della più feroce dittatura che l’Italia abbia conosciuto.