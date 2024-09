Cinema, Tv2000 sbarca a Venezia con docu su giovani, adolescenza, santità, simbologia del sacro

Giovani, adolescenza, santità, simbologia del sacro. Sono i temi trattati dai quattro documentari che Tv2000 ha presentato stamane all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia presso l’ Italian Pavilion Sala Tropicana 2, Hotel Excelsior. Sono intervenuti tra gli altri: Massimo Porfiri, amministratore delegato; Vincenzo Morgante, direttore di Rete; Anna De Simone, responsabile del palinsesto; Gianni Vukaj responsabile di Play2000.

I documentari:

Km333 – ultima fermata: regia di Gianni Vukaj, a cura di Beatrice Bernacchi e Gianni Vukaj

L’alpinista di Dio – Pier Giorgio Frassati: di Monica Mondo, a cura di Cecilia Pronti

Dove vanno gli anni: regia Giuseppe Carrieri, da un’idea di Vincenzo Morgante

I simboli del sacro: docu-serie in 10 puntate. Regia di Filippo Genovese, condotta da Benedetta Colombo.

“Ringraziamo il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco – ha detto il direttore Vincenzo Morgante – ancora una volta la Mostra del cinema di Venezia apre le braccia per accogliere e lanciare le proposte di Tv2000 per la nuova stagione televisiva: un poker di documentari di cui siamo particolarmente orgogliosi e che, ne sono certo, non mancheranno di suscitare l’interesse del pubblico”.

“Crediamo molto – ha proseguito Morgante – nel linguaggio del documentario, in tutte le sue forme. Anche per questo difendiamo con tenacia uno spazio riservato a questo genere cinematografico e televisivo all’interno del nostro palinsesto. E per lo stesso motivo ci avventuriamo nella realizzazione di prodotti dai tagli più disparati e dalle forme più diverse: dall’inchiesta, alla divulgazione passando per il racconto biografico e per l’indagine sociale. Accanto alla pluralità di linguaggi adottata dalle quattro opere mi piace sottolineare anche l’unità di intenti perseguita nella fase di progettazione e di produzione. Tv2000 ambisce a parlare ai giovani e per riuscirci non esita a dar loro voce e ad ascoltarli. In tutti questi documentari emerge la presenza, la voce, le idee e i volti di numerosi ragazzi”.

“Ringraziamo la Mostra del Cinema di Venezia per l’ospitalità e la Fondazione Ente per lo Spettacolo – ha aggiunto Massimo Porfiri, amministratore delegato di Tv2000 – con cui da anni lavoriamo in sinergia in uno spirito di servizio alla Chiesa italiana. Vogliamo raccontare la realtà quotidiana con onestà, offrendo al tempo stesso compagnia e supporto a chi ci segue. Questa è la nostra vocazione. Privilegiamo sempre il contenuto di qualità e la trasparenza, perché il nostro pubblico non è un semplice insieme di telespettatori e ascoltatori, ma una vera comunità”.