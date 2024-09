“Il tempo che ci vuole”, la vita vera e il valore salvifico della favola. Fuori concorso a Venezia il film di Francesca Comencini

Presente da molto tempo nell’animo della regista, l’idea del film ha trovato nel lockdown l’impulso definitivo: «Probabilmente era un film che avevo dentro da sempre – ha detto in conferenza stampa - ma ci voleva del tempo sia per sentirmi abbastanza matura dal punto di vista della regia, sia per rielaborare tante cose a livello personale, in maniera libera e serena. Ci vuole del tempo anche per dire grazie. Il tempo è una nozione». «Mentre eravamo in pandemia, chiusi in casa, con la paura che il cinema potesse perdersi, ho sentito forte la necessità di mettere per iscritto questi ricordi che mi avevano accompagnato tutta la vita» ha proseguito.

Il nuovo lavoro della regista romana narra quella bella favola che è stata il rapporto col padre Luigi, sin da quando, ancora bambina, sul set de “Le avventure di Pinocchio” (1972), ha capito quanta vita ci fosse nella creazione di quella magia sullo schermo mediata dall’immaginazione. Un rapporto speciale, in cui il tempo e la favola sono due grandi coordinate entro cui i ricordi prendono forma, con una passione in comune come modo di stare al mondo.

La fiducia e l’approvazione di Marco Bellocchio, suo maestro e oggi produttore del film, il lasciapassare definitivo. Per un lavoro in cui si deve raccontare se stessi e il proprio padre, la scelta degli attori è fondamentale ma anche complessa: «Lo scopo non era cercare una somiglianza. Anche se il film attinge a ricordi veri per me, la memoria trasfigura tutto mettendo in luce alcune cose e in ombra altre, i ricordi sono veri e al tempo stesso sognanti. Non mi sono basata sulle somiglianze, perché c’è stato un passaggio in cui questi personaggi erano il padre e la figlia, solo questo».

Complesso lo studio di Luigi Comencini da parte del suo interprete Fabrizio Gifuni per il poco materiale sul grande regista, schivo e lontano da ogni autocelebrazione, finché non si imbatte in uno dei suoi capolavori: «Se vuoi avere un’idea maggiore della persona devi guardare l’inchiesta “I bambini e noi” (1970), insuperata opera documentaria Rai. Lì c’è Luigi, in campo, con la sua speciale qualità di ascolto puro e libero; andava ad intervistare bambini di ogni classe sociale: delle borgate, altoborghesi, del Nord, del Sud, senza nessuna idea preconcetta. Aveva capacità di ascolto ed empatia verso i bambini perché si metteva al loro livello. Quella è stata la mia immersione».