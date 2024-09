Lido di Venezia: il Sorriso Diverso Award alle pellicole di maggiore valenza e impegno sociale

Un evento che porta elementi di seria riflessione nel glamour del festival e quest’anno ha premiato storie col focus su realtà e problematiche familiari, che vedono le donne protagoniste di cambiamenti importanti. Lo sottolinea la biologa Paola Tassone, reggina di Caulonia Marina, direttrice artistica del premio e ideatrice del festival di cinematografia sociale “Tulipani di Seta Nera”, di cui Sorriso Diverso Venezia Award è una costola: «Nei film selezionati sono soprattutto le donne a sovvertire i canoni e sostenere idee innovative abbattendo gli stereotipi. Personaggi importanti da vedere e discutere, per orientarsi su argomenti come la violenza di genere e la guerra».

I titoli vincitori sono stati scelti da una giuria di esperti presieduta dal critico Catello Masullo (presidente Cinecircolo Romano) e composta daPaola Dei (psicologa dell’arte), Franco Mariotti (Sindacato azionale Giornalisti cinematografici italiani), Massimo Nardin (regista), Rossella Pozza (vicepresidente Cinecircolo Romano), Armando Lostaglio (presidente Cineclub Vittorio De Sica di Rionero in Vulture) e, inoltre, Paola Dalla Torre (studiosa di cinema e docente associato Lumsa), Ira Nohemi Medina Fronten (attrice) e Antonio Castaldo (giornalista).

Padrino della cerimonia l’attore Marco Bonini, affiancato dall’attrice Beatrice Luzzi in qualità di Testimonial della Resilienza Sociale.

Premiato col Sorriso Diverso per il Turismo Sostenibile Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Fondazione UniVerde, promotrice di uno spot sull’argomento. Realizzato da Università Cerca Lavoro in collaborazione con Dream On, presieduto da Diego Righini, Sorriso Diverso Venezia Award è patrocinato da Ministero della Cultura e Rai per la Sostenibilità ESG. I premi sono realizzati dal maestro orafo crotonese Michele Affidato.