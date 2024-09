“L’orto americano”, la vecchiaia e la sincerità catartica. Pupi Avati fuori concorso a Venezia

Un mystery ad alta drammaticità, sulle orme del thriller classico, segna il ritorno al suo primo genere cinematografico per Pupi Avati, che ieri sera ha chiuso fuori concorso la Mostra del Cinema con il nuovo lavoro “L’orto americano”, dal suo romanzo omonimo edito da Solferino, adattato col figlio Tommaso. La decima partecipazione alla kermesse cinematografica per il regista bolognese, che ha sempre dato una narrazione di verità. E proprio ricorrendo al concetto di verità, Avati ha spiegato in conferenza stampa l’elemento autobiografico del suo lavoro, a cominciare dal rapporto col tempo. «C’è una sorta di civetteria negli esseri umani che cresce con gli anni – ha detto - Entrare nella vecchiaia fa sì che tu abbia la necessità di lasciare più tracce possibili di te stesso e cadono tutti i freni inibitori. Non ho più paura della sincerità e la vado a cercare. I vecchi entrano in una seconda infanzia: si torna bambini e, per trovare un certo tipo di rassicurazione, scendi a compromessi atroci e riveli di te stesso cose che non hai mai detto».

Sempre in linea con la sincerità che può concedersi chi ha conquistato sul campo una meritata credibilità, il regista svela un suo rituale serale, apparentemente bizzarro, ma per lui carico di significato, su cui ha costruito la figura del protagonista: «Tutte le persone a cui ho voluto bene sono in una parete della mia stanza che chiamo Via degli Angeli (la madre nacque in una via con questo nome) – ha detto – Una parete fittissima, con tante cornicette d’oro e duecento esseri umani che mi sorridono. Dico i loro nomi e nel dirlo è come se in qualche modo aprissi il “pinguino” dell’aria condizionata: affluiscono nella mia camera da letto, dandomi la garanzia di una notte serena. Allora ho pensato che il protagonista del film potesse avere questo tipo di disturbo, questa “dilatazione del reale”, ossia pensare che ci sia qualcosa prodotta dalla nostra fantasia o un auspicio che possa esistere, perché la fede si fonda comunque su un auspicio».