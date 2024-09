Sbarca a Venezia il Nation Award 2024

Il “Nations Award 2024”, Premio cinematografico delle Nazioni, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e della Regione siciliana, del patrocinio del Parco Valle dei Templi di Agrigento e del Messina Tourism Bureau, ha rinnovato con successo il legame tra Taormina e Venezia, celebrando il tema della Bellezza in tutte le sue forme e i suoi linguaggi.

La manifestazione, organizzata da Michel Curatolo, ha concluso la sua edizione veneziana il 5 settembre, negli eleganti saloni dell'Hotel Ca' Sagredo, in concomitanza con la chiusura della Mostra del Cinema di Venezia.

Dopo il successo della rassegna annuale che si tiene a Taormina, nell'incantevole cornice della “Perla dello Jonio”, l'evento ha portato un assaggio di Sicilia in Laguna, con lo scopo di promuovere il patrimonio culturale e artistico italiano a livello internazionale.

Per Michele Curatolo, il 2024 rappresenta un anno speciale: recentemente, a Shanghai, ospite del Governo della città, ha ricevuto un riconoscimento per i suoi 25 anni di carriera nell'organizzazione di grandi eventi culturali di rilevanza mondiale. Un prestigioso riconoscimento a chi da tanti anni cerca, con il suo lavoro, di valorizzare i talenti e le ricchezze artistiche della Sicilia.

Il cuore della serata è stato il dibattito su “L’economia della bellezza. Promuovere lo sviluppo attraverso la valorizzazione culturale”, moderato da Davide Scalzotto, capo redattore del Gazzettino, il quotidiano veneto. Tra i partecipanti, nomi illustri come Simone Venturini, assessore al Turismo del Comune di Venezia, Michele Tamma, direttore del Ciset dell’Università Venezia Ca’ Foscari. E lo stesso Michel Curatolo, insieme con Gaetano Majolino, presidente del Centro per lo sviluppo del turismo culturale in Sicilia.

I premiati di quest'anno hanno rappresentato l'eccellenza in diversi ambiti artistici e culturali: tra loro il cantante Gianmarco Carroccia, l'attrice Noemi Brando, il mosaicista Emanuele Sari, l'attrice Sara Lazzaro, l'atleta e dirigente sportiva Lara Magoni, e il produttore cinematografico Gianluca Curti.

Con questa diciottesima edizione, il “Nations Award” si conferma un evento di prestigio, capace di unire il meglio della Cultura e dell’Arte, da Taormina a Venezia, attraverso un filo conduttore che esalta la bellezza come motore di sviluppo economico e culturale. Svoltasi dal 19 al 21 luglio, a Taormina, la kermesse organizzata da Curatolo è tornata a premiare i grandi volti del Cinema. Da qui sono passati, negli anni precedenti, Murray Abraham, Claudia Cardinale, Gerard Depardieu, Abel Ferrara, Jean Sorel, Nicola Piovani, Ferzan Ozpetek e molti altri. La particolarità di qiesta manifestazione è che mette al centro la tutela dell’ambiente, coinvolgendo gli artisti a richiamare l’attenzione per un mondo più “green” e sostenibile. Come è stato ribadito sia a Taormina sia nella due giorni a Venezia.