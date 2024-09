E' morta Franca Bettoja: una vita nel cinema accanto a Ugo Tognazzi

È morta Franca Bettoja, attrice e moglie di Ugo Tognazzi. Era la mamma di Gianmarco e Maria Sole, rispettivamente attore e regista. «Oggi se n'è andata zia Franca, la sorella di mio papà mancato 10 anni fa. E quelle parole mi tornano addosso. L’idea di non vedere più zia Franca mi sgretola», scrive la nipote Virginia Bettoja sulla sua pagina Facebook.

Franca Bettoja: la carriera cinematografica e i riconoscimenti

Franca Bettoja era nata a Roma il 14 maggio 1936. Franca Bettoja ha esordito nel mondo del cinema nel film «Un palco all’opera» (1955) seguito da «L'uomo di paglia» (1958) di Pietro Germi. Il personaggio di Rita, da lei interpretato, le valse la nomination alla Grolla D’oro come miglior attrice protagonista. Ha poi lavorato nella serie televisiva La pisana (1960) e nel 1962 è stata candidata al Nastro d’argento migliore attrice non protagonista per il suo ruolo nel film «Giorno per giorno, disperatamente» del premio Oscar Alfredo Giannetti.