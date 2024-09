Vermiglio è il film italiano candidato agli Oscar. La regista Delpero punta alla statuetta da outsider che ha lavorato sodo

Tiene fermo un insegnamento della montagna diventato postura di vita: «Per evitare lo choc da abisso sulle vette non guardare in su, né in giù, ma solo il chiodo che hai davanti». Maura Delpero, 48 anni, nata a Bolzano, esperienze tra Argentina e Europa, con il suo secondo film Vermiglio, Leone d’argento Gran premio della giuria alla Mostra del cinema di Venezia, si ritrova catapultata nel mondo di Hollywood, designata a rappresentare l’Italia nella selezione per l’Oscar internazionale. Allo stupore preferisce una pragmatica serenità: «Sono semplicemente contenta per il film, sentivo che aveva possibilità, dai feedback che mi sono arrivati ho sentito sostegno e anche che la storia di questa sposa di montagna in un certo senso poteva legarsi all’identità italiana, un lontano/vicino sulla contemporaneità, senza nessuna nostalgia ma un guardare indietro per andare avanti e forse per questo è stato scelto oggi Vermiglio».

Dice Delpero che come donna, come persona estranea agli ambienti del cinema, questo riconoscimento di oggi è frutto di un «lavoro sodo, a testa bassa, convinta di fare un cinema con un mio linguaggio. In questi anni ho fatto una grande fatica, ho avuto limitazioni tremende, ho vissuto il pregiudizio e quindi sono consapevole di essere una outsider, ma è come se avessi un baricentro e forse è la mia forza, questo è un lavoro tremendo si va dalle stelle alle stalle e viceversa, ma io sono sorretta dalla passione».