E' morta Maggie Smith: leggendaria attrice di Downton Abbey e Harry Potter

Nata a Ilford nell'Essex il 28 dicembre 1934, Maggie Smith era la terza figlia di Nathaniel Smith, professore di patologia all'Università di Oxford, e Margaret Hutton Little. Dopo aver frequentato la "Oxford School for Girls", si è formata come attrice alla Oxford Playhouse School. Nel 1959, entrò a far parte della prestigiosa compagnia dell'Old Vic, dove rimase fino al 1963, distinguendosi come brillante interprete shakespeariana.

Il suo debutto cinematografico avvenne nel 1958, con il primo ruolo da protagonista in Senza domani di Seth Holt, che le valse la candidatura ai BAFTA Awards come miglior attrice debuttante. La consacrazione internazionale arrivò nel 1965 con il ruolo di Desdemona in Otello, affiancando Laurence Olivier. La performance le procurò una candidatura ai Golden Globe e la prima di molte nomination agli Oscar.