E' morto l’attore e regista Michel Blanc, talento poliedrico del cinema francese

L’attore, sceneggiatore e regista Michel Blanc si è spento all'età di 72 anni lasciando un vuoto profondo nel mondo del cinema francese. La notizia della sua scomparsa, confermata dal giornale Le Figaro, ha sconvolto amici, colleghi e fan che hanno ammirato il suo talento poliedrico per oltre quattro decenni. Blanc, che ha saputo farsi amare dal grande pubblico grazie ai suoi ruoli comici nel gruppo teatrale Splendid, è deceduto in ospedale a seguito di una crisi cardiaca.

Nato il 16 aprile 1952, Michel Blanc è stato uno dei volti più noti e apprezzati del cinema francese, caratterizzando spesso personaggi ipocondriaci o perdenti, ruoli in cui la sua ironia e finezza interpretativa brillavano in modo unico. Fondatore del collettivo Le Splendid, insieme a celebri nomi come Thierry Lhermitte, Josiane Balasko e Christian Clavier, Blanc ha contribuito a definire una stagione memorabile del teatro e del cinema comico francese degli anni Settanta e Ottanta.