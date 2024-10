Che esperienza forte ed “emozionale” è il doppiaggio. Successo dell’incontro alla Festa di Roma

Il doppiaggio, eccellenza tutta italiana, non è solo tecnica e strategia, ma feeling emozionale tra l’attore e il professionista al leggio, entrambi partecipi ad un linguaggio analogico che sottolinea significati e dà senso alle parole. Questa la premessa dell’undicesima edizione di «Suggestioni dal set», evento sullo spettacolo e i suoi protagonisti, ideato e condotto dal giornalista messinese Marco Bonardelli, collaboratore della Gazzetta, che si è svolto alla Festa del Cinema di Roma, nello Spazio Lazio Terra di Cinema dell’Auditorium Parco della Musica. Introdotto da Bonardelli sul filo del ricordo di Michele Kalamera (voce di Clint Eastwood) e Dario Penne (Anthony Hopkins), scomparsi lo scorso anno, l’incontro ha rappresentato un confronto a più voci con grandi doppiatori di ieri e di oggi, da cui sono emersi aspetti inediti di un mestiere spesso dietro le quinte, ma fondamentale per la fruizione del prodotto audiovisivo. «La dialettica doppiatore-personaggio tra linguaggio digitale ed analogico. Il doppiaggio come connessione emozionale» il titolo dell’evento, per ribadire in tempi non facili per il settore – toccato dalla minaccia dell’Intelligenza Artificiale – l’importanza del talento umano nella buona riuscita di un film, perché, come ha sottolineato Bonardelli, «la connessione emozionale tra doppiatore e attore non muta col mutare della tecnologia».

Illuminanti i vari interventi degli ospiti, a cominciare da Carlo Valli che, sulle immagini de «L’attimo fuggente», ha ricordato le peculiarità di Robin Williams: «Straordinaria capacità di abbracciare registri diversi in una sola scena, anche nello stesso anello; ironico e profondo allo stesso tempo, come lo era nella vita». Il catanese Mario Cordova, doppiatore di Richard Gere, ne ha esaltato la sensibilità, il profondo rispetto per gli altri e l’impegno nelle cause umanitarie. Rivedendolo in «Sommersby» lo ha definito un uomo profondamente sexy, qualunque cosa faccia: «Quando parla, si muove o cammina è signorile e disinvolto; e poi quel suo modo di sbattere gli occhi o voltarsi di scatto è tipico». Mino Caprio, doppiatore di Martin Short, sulle immagini de «Il padre della sposa» ha ribadito la difficoltà nel riprodurne attraverso la voce l’espressività: «È frenetico, senza pause e ciò rende faticoso seguirlo in questi salti repentini. Ultimamente, nella serie “Only Murders in The Building”, ha aggiunto dei grugniti al suo eloquio, e seguirlo è diventato molto arduo».