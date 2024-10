Addio a Teri Garr, l’attrice di "Tootsie" e "Frankenstein Junior" muore a 79 anni

Teri Garr, celebre attrice nota per la sua voce da ragazzina, gli occhi espressivi e l’incredibile tempismo comico, è morta all’età di 79 anni nella sua casa di Los Angeles. L’annuncio è stato dato da una portavoce. Candidata agli Oscar nel 1983 per il suo ruolo in Tootsie accanto a Dustin Hoffman, la Garr ha segnato gli anni '70 e '80 con interpretazioni iconiche.

La sua carriera ha spaziato dal cinema alla televisione, con ruoli memorabili come quello in Frankenstein Junior del 1974, dove ha interpretato una dolce e stralunata assistente di laboratorio, e in Incontri ravvicinati del terzo tipo, dove il suo personaggio ha dovuto affrontare l’ossessione del marito per gli UFO. Nel 1985, ha recitato in After Hours di Martin Scorsese, nel ruolo di una cameriera che seduce un uomo sull'orlo di una crisi di nervi. La Garr ha partecipato anche a serie di successo come Friends, interpretando la madre biologica del personaggio di Lisa Kudrow.