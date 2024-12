Il film "Vermiglio" candidato ai Golden Globes come il miglior film straniero

Vermiglio è entrato in cinquina ai Golden Globes. L’annuncio oggi sulla Cbs. Il film di Maura Delpero, vincitore del Leone d’Argento - Gran premio della giuria all’ultima Mostra di Venezia, è il candidato ufficiale dell’Italia agli Oscar. Ai Globes se la dovrà vedere con Emilia Perez, All We Imagine as Light, The Girl with the Needle, I'm Still Here e The Seed of the Sacred Fig.

«Emilia Pèrez», il narco-thriller musicale del francese Jacques Audiard su un trafficante di droga messicano che si trasforma in una donna, ha conquistato le nomination ai Golden Globe con 10 candidature, all’apertura della stagione degli Hollywood Awards. Il film, che ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes, vede protagonista l’attrice transessuale Karla Sofìa Gascòn nel ruolo principale, insieme a Zoe Saldana e Selena Gòmez nei ruoli secondari. Tutti e tre sono stati nominati per i Golden Globes, che verranno assegnati il 5 gennaio e sono considerati il preludio agli Oscar.