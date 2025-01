Golden Globes: niente da fare per Vermiglio, vince Emilia Perez. Tutti i premi della notte che anticipa gli Oscar

Premiato a Cannes e trasmesso da Netflix, "Emilia Perez" ha ottenuto 10 nomination ed è stato all’altezza del suo status di favorito: oltre al premio principale, questa odissea musicale sulla transizione di genere di un narcotrafficante messicano ha vinto il premio per il miglior film straniero , quello per la migliore attrice non protagonista per Zoe Saldana - niente da fare per Karla Sofia Gascon che sarebbe stata la prima trans a vincere come migliore attrice - e quello per la migliore canzone per gli artisti francesi Camille e Clement Ducol, autori della colonna sonora originale.

"Emilia Perez" di Jacques Audiard ha dominato i Golden Globe vincendo quattro trofei, tra cui quello di miglior commedia in una serata caratterizzata dal trionfo di "The Brutalist" , ritratto di un architetto sopravvissuto all’Olocausto che cerca di ricostruire la sua vita negli Stati Uniti e che ha ottenuto tre statuette.

Si fa in salita la strada di 'Vermiglio' verso la notte degli Oscar . Il film di Maura Delpero, inserito nella shortlist dei film candidati alla statuetta, è stato escluso dal novero dei premiati nella notte dei Golden Globe che hanno riservato all’Italia una sola, modesta, soddisfazione: il riconoscimento alla colonna sonora per 'Challengers' di Luca Guadagnino .

Demi Moore ha vinto il premio come migliore attrice in una commedia per la sua interpretazione molto impegnata nel film francese, "The Substance". In questa favola nera di Coralie Fargeat, che non lesina sul sangue, l’attrice 62enne interpreta un’ex gloria di Hollywood dedita a un siero della giovinezza. Una sostanza che genera un doppio ringiovanito di sé, con impulsi distruttivi. Demi Moore ha ammesso di aver avuto paura di diventare un’attrice anziana e ha ringraziato per «questo copione magico, audace, coraggioso, fuori dagli schemi, completamente folle», che le ha permesso di essere finalmente riconosciuta durante una grande cerimonia. «Sono sotto shock», ha detto «faccio l’attrice da molto tempo, più di 45 anni, e questa è la prima volta che vinco qualcosa».

In onda dal Beverly Hilton sulla Cbs in una diretta punteggiata da spot sui nuovi farmaci antipeso, la serata ha dato ragione a Audiard, ma anche Brady Corbet, premiato per la regia di The Brutalist assieme al protagonista Adrian Brody. Corbet, che ha invocato i diritti del regista di far film-fiume come il suo, è stato l'unico della serata che ha mandato un messaggio di cordoglio all'attrice di White Lotus Aubrey Plaza, il cui marito, il regista Jeff Baena, si è tolto la vita venerdì scorso a Los Angeles.