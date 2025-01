Venduta a peso d'oro la villa di “Mamma ho perso l'aereo”: i Johnson incassano 5,5 milioni di dollari

La villa del film 'Mamma, ho perso l’aereo' è stata venduta a 5,5 milioni di dollari - più del prezzo richiesto, che era di 250 mila dollari più basso - dopo essere stata meno di un anno sul mercato. Secondo Tmz, la casa di Winnetka, Illinois, è stata inizialmente messa in vendita per 5,25 milioni di dollari a maggio 2024, ma sembra che i nuovi proprietari volessero davvero la loro fetta di storia di Hollywood e i venditori, Tim e Trisha Johnson, hanno guadagnato un bel pò di soldi dalla vendita, avendo acquistato la casa per 1,585 milioni di dollari nel 2012.

Ristrutturata e ampliata nel 2018, mantiene intatto il fascino del film: l’esterno in mattoni che l’ha resa famosa nel classico degli anni '90 con Macaulay Culkin, Catherine O'Hara, Joe Pesci e Daniel Stern è ancora intatto. La casa è molto spaziosa, con 5 camere da letto, 6 bagni, una sala cinema e perfino un campo sportivo al coperto. In realtà solo l’esterno fu usato per il film: gli interni furono ricostruiti in un scuola abbandonata poco lontano.