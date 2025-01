«L’abbaglio», un cammino impegnativo e bellissimo. Parla l’attore messinese Daniele Gonciaruk

Un pezzo di storia italiana poco conosciuto, ma dalle ripercussioni grandi, capace di cambiare gli equilibri politici del nostro Paese, ne “L’abbaglio” di Roberto Andò, in sala con 01 Distribution, dopo l’anteprima a Cannes 2024 e la prima per la stampa che si è tenuta a Palermo. A tre anni dal grande successo de «La stranezza», il regista palermitano riunisce i protagonisti del lavoro precedente («una squadra vincente», l’ha definita), Toni Servillo e la coppia palermitana Salvo Ficarra-Valentino Picone, per narrare l’incredibile vicenda della Colonna Orsini, durante la Spedizione dei Mille del 1860. Garibaldi (Tommaso Ragno) era sul punto di arretrare per disparità numerica tra le sue truppe e l’esercito borbonico, quando ebbe l’idea di affidare al colonnello Vincenzo Giordano Orsini (Servillo) il compito di mettere in piedi una colonna di feriti con uno sparuto gruppetto di militi, per sviare il nemico su un altro fronte ed entrare indisturbato a Palermo. Tra i soldati coinvolti nell’impresa anche i personaggi, storicamente inventati, di Domenico Tricò (Ficarra), contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale (Picone), illusionista, disertori che si uniscono ai garibaldini per tornare nella terra natia.

Un film tra dramma e risate, che richiama la grande commedia all’italiana, a cui hanno partecipato anche due professionisti messinesi: la costumista Mara Rita Barbera, premiata per il suo lavoro in «La stranezza» col David di Donatello 2023, e l’attore e regista Daniele Gonciaruk, già diretto da Andò nella miniserie su Letizia Battaglia «Solo per passione», andata in onda su Rai1. ne «L’abbaglio» Gonciaruk interpreta Nino Bixio, braccio destro di Garibaldi e futuro Senatore del Regno d’Italia. Una partecipazione speciale fondamentale nell’affresco narrativo voluto dal regista. «Ciascuno dei personaggi, in particolare Bixio, meriterebbe un film a parte – ci dice Gonciaruk parlando del film, verso il quale c’era grande attesa da parte del pubblico – . È un uomo incredibile quanto Garibaldi per la vita particolarmente avventurosa, ma anche ingombrante e alquanto controverso nella vicenda della Spedizione dei Mille; per cui rimane volutamente sullo sfondo assieme agli altri personaggi, storicamente importanti, per una scelta registica ben precisa. Il focus della narrazione è infatti la storia della colonna, per indurci a riflettere su cosa realmente sia cambiato dopo la Spedizione dei Mille e capire il grande sacrificio per unificare l’Italia, evento allora necessario e inevitabile».