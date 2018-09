"Rivelazioni di informazioni per 30 mila euro", arrestato ex carabiniere

Gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato Loreto Francesco Sarcina, 55 anni, con l’accusa di falso in atto pubblico: per 30 mila euro avrebbe rivelato informazioni agli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Ex carabiniere in servizio all’Aisi, l’Agenzia per la sicurezza interna, capace di avere informazioni di prima mano e pronto a venderle.

L’arresto, su ordine del gip Daniele Caramico D'Auria, rientra nell'ambito dell’indagine delle Procure di Roma e Messina nei confronti di due diverse associazioni a delinquere dedite alla commissione di frodi fiscali e reati contro la pubblica amministrazione anche attraverso la corruzione in atti giudiziari.

Sarcina, indagato anche per favoreggiamento e concorso nella violazione del segreto d’ufficio, si era dimesso a luglio scorso dopo esser stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare, nel corso della quale era stato trovato un passaporto falso rilasciato dall’autorità spagnola con le generalità di tal Rodrigo Martinez ma con la foto di Aurelio Maria Voarino, responsabile della sicurezza dell'imprenditore Ezio Bigotti, indagato per evasione fiscale e bancarotta.

