Omicidio ad Avola, convalidato il fermo di Giuseppe Lanteri

È stato convalidato il fermo a Giuseppe Lanteri, 19 anni, accusato dell'omicidio di Loredana Lopiano, 47 anni, l'infermiera uccisa giovedì mattina a coltellate nella sua abitazione, ad Avola, nel Siracusano. Il giovane era stato fermato dalla polizia che lo ha ritrovato in tarda sera nascosto sulla scogliera del lungomare. Il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto che resti in carcere.

Lanteri, assistito da Nino Campisi, avrebbe risposto alle domande del gip spiegando di essersi recato quella mattina in via Savonarola per chiarire con la sua ex fidanzata alcuni frasi comparse sui social network. "Ha risposto alle domande ma resta quel vuoto quando si parla della colluttazione - spiega Campisi -. Ha detto che quella mattina era molto nervoso ma voleva solo ribadire alla ex fidanzata che la loro storia era conclusa". Il giovane avrebbe anche detto di aver visto quella mattina la sedicenne che sarebbe fuggita via nella sua camera. "Preso dal panico lui è scappato, chiaramente non era lucido" ha concluso l'avvocato.

Le coltellate inflitte dall’assassino di Loredana Lopiano sono state cinque: il colpo mortale ha reciso la carotide della donna, poi le altre ferite alla guancia, al viso e alla nuca dove si spezzata la lama quando ormai la vittima era già deceduta. Questa una delle indicazioni emersa oggi al termine dell’autopsia eseguita dal medico legale Corrado Cro, incaricato dal pm Tommaso Pagano che coordina le indagini.

