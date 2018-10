In Trentino bomba carta contro la sede della Lega dove oggi va Salvini

Un boato nella notte e sono andati in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale.

Una delle tappe del tour di oggi del leader del partito Matteo Salvini, per la campagna elettorale per le provinciali in Trentino. L'episodio è accaduto nella notte e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una bomba carta.

Di fronte alla sede è comparsa inoltre una scritta: "Ancora fischia il vento".

"Ho sentito il commissariato del governo e la questura e mi dicono che i due responsabili sono stati identificati e denunciati". Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, per l'atto vandalico contro la sede della Lega. "Auspico e chiedo la massima durezza - aggiunge -. Non è possibile che ciclicamente qualcuno di certi ambienti faccia le solite cose. Sarebbe ora e tempo di agire con durezza".

© Riproduzione riservata