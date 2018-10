MilionDay, vincite da un milione a Cosenza e Barcellona Pozzo di Gotto

Con MillionDAY nel "week end" due vincite da 1 milione di euro in Sicilia e in Calabria. Sabato 13 ottobre un fortunato giocatore a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 15, 16, 17, 22 e 52. La vincita è stata realizzata nella ricevitoria di Fazio Filippo in Via Vittorio Madia, 100.

Domenica 14 ottobre a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, è stata indovinata la combinazione dei 5 numeri vincenti che ha permesso di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 16, 19, 22, 34 e 37. La vincita è stata realizzata nella ricevitoria di Riente e Di Maggio in Piazza G. Grossi, 23.

