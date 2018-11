Desirée, arrestato un pusher romano: potrebbe avere fornito la dose fatale

Un pusher romano di 36 anni è stato arrestato nella Capitale dagli agenti della squadra mobile nell'ambito delle indagini sulla morte di Desirée, la ragazza stuprata e trovata senza vita alcune settimane fa in un capannone nel quartiere di San Lorenzo a Roma. L'uomo è stato fermato per spaccio di stupefacenti e psicofarmaci che inducono effetti psicotropi, anche contenenti "quetiapina", a persone che frequentavano i locali nello stesso quartiere, anche a minorenni.

Il 36enne Marco Mancini è stato rintracciato dalla polizia alla fermata della metro linea C "Pigneto". Durante le perquisizioni sarebbero state sequestrate 12 dosi di cocaina e psicofarmaci di vario genere. Per questo motivo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Al momento - secondo gli investigatori - non si esclude che l'uomo abbia spacciato la dose letale alla ragazza. Il 36enne romano è ritenuto responsabile di aver ceduto cocaina, eroina e psicofarmaci con effetti psicotropi contenenti quetiapina ai frequentatori del capannone abbandonato di via Dei Lucani 22, dove è stata trovata morta la ragazza.

