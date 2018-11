Terremoto, scossa di magnitudo 4.2 nel Riminese: avvertita a Pesaro e Ancona

Paura oggi nel centro Italia. E’ stata avvertita distintamente nelle Marche, soprattutto tra Pesaro Urbino e Fano, ma anche a Senigallia e nell’Anconetano, la scossa di magnitudo 4.2 delle 13:48 con epicentro nella zona di Santarcangelo di Romagna nella zona di Rimini.

Diverse le chiamate ricevute dai vigili del fuoco soprattutto per richieste d’informazioni ma per ora non si segnalano danni a cose o persone.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento - con epicentro individuato tra i comuni di Santarcangelo di Romagna, Rimini, San Mauro Pascoli (FC) - è risultato avvertito dalla popolazione e al momento non risultano danni a cose o persone.

