Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale, avrebbe commesso un'infrazione

Giovedì sera una motociclista di 58 anni è morta dopo essersi schiantata contro una Bmw che aveva effettuato un'inversione di marcia vietata in via Chinotto, a Milano. Il giovane alla guida, che fino a questa mattina era semplicemente "un 23enne che si è fermato a prestare i soccorsi", è Michele Bravi, il vincitore dell'edizione di X Factor del 2013, il cantante che lo scorso anno ha partecipato a Sanremo con "Il diario degli errori" e 'autore del libro "Nella vita degli altri".

L'artista lo ha comunicato attraverso il suo avvocato Manuel Gabrielli, il quale ha riferito che il suo assistito confida nel lavoro della magistratura per la determinazione delle responsabilità nel sinistro ed esprime profondo dolore per quanto accaduto, al punto di aver deciso di annullare i prossimi impegni. Cancellati, dunque, tutti gli appuntamenti di Bravi per le settimane che verranno, rinviata a data da destinarsi la fitta agenda che prevedeva, solo nei prossimi giorni, un concerto al Teatro Principe di Milano, un live mercoledì a Roma e le presentazioni legate alla promozione del suo romanzo. "Quanto accaduto - si legge nella nota affidata al suo legale - ha certamente e intimamente sconvolto la vita di numerose persone: la mia e quella dei cari della defunta".

L'incidente è avvenuto attorno alle 19.50. Bravi era alla guida di un'auto di una società di car sharing e, secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, si è lanciato in una manovra vietata effettuando un'inversione per immettersi nel senso di marcia opposto. In quel momento stava arrivando la donna, in sella a una Kawasaki, che non ha fatto in tempo a frenare e si è schiantata nella portiera. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, i paramedici l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale San Carlo dove è stato dichiarato il decesso alle 20.51. Il cantante ha chiamato i soccorsi e ha fornito la sua versione agli agenti che stanno ricostruendo la dinamica, e per ora non ha voluto esprimersi sul punto, preferendo lasciare l'accertamento alla magistratura.

"Ho bisogno di fare un passo indietro, lasciare - ha detto Bravi - che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di rispetto a cui affido tutti i miei pensieri". Nell'unica dichiarazione concessa ha aggiunto che "questi sono giorni di profondo dolore, questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c'è più e a me". Bravi è nato a Città di Castello e il prossimo 19 dicembre compirà 24 anni. La sua carriera inizia prestissimo, nel 2013 è già nel cast della settima edizione di X Factor, entra nella categoria "Under uomini 16-24" guidata da Morgan e vince battendo in finale gli Ape Escape. Il suo talento colpisce Tiziano Ferro che gli regala un testo scritto assieme a Zibba, "La vita e la felicità", che in breve supera le 15mila copie vendute e vince il disco d'oro. Da quel momento non si ferma più, nel 2014 canta il brano della colonna sonora del film "Sotto una buona stella" di Carlo Verdone e il 10 giugno di quell'anno esce "A piccoli passi", il suo primo disco con la Sony.

