Lotteria Italia, tutti i biglietti vincenti: ecco i premi in Calabria e Sicilia

Ecco tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia.
1° premio - 5 milioni di euro
G 154304 Sala Consilina (SA)
2° premio - 2,5 milioni di euro
E 449246 Napoli
3° premio - 1,5 milioni di euro
E 265607 Pompei (NA)
4° premio - 1 milione di euro
P 386971 Torino
5° premio - 500 mila euro
F 075026 Fabro (TR)
I 50 premi da 50mila euro
A I 274888 OSTRA VETERE (AN)
F 498108 VALLATA (AV)
F 390919 RIMINI (RN)
R 314320 ROMA
O 147211 TORINO
C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI)
A 287738 ISOLA RIZZA (VR)
D 306495 MILANO
C 287214 ROVATO (BS)
C 368903 ARDEA (RM)
A 173041 ROMA (RM)
D 110210 RENDE (CS)
M 377086 MILANO (MI)
L 128274 SESTRI LEVANTE (GE)
D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
D 086101 MESSINA
B 374738 ROZZANO (MI)
D 364954 ROMA
P 350392 VERBANIA
E 104858 ZOLA PREDOSA (BO)
C 166463 RICCIONE (RN)
M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (MI)
O 368802 FRASCATI (RM)
D 288046 SIROR (TN)
G 124020 MODENA
F 236454 MONTEROTONDO (RM)
F 393220 NAPOLI
A 020572 PESCARA
E 164072 SALA CONSILINA (SA)
F 311760 MILANO
P 001813 RAVENNA
G 290743 SESTO
SAN GIOVANNI (MI)
C 373341 ARESE (MI)
R 433509 ROMA (RM)
R 098556 PIETRASANTA
(LU) M 083822 ROMA (RM)
C 422166 VENEZIA (VE)
O 160746 MILANO (MI)
I 094754 ANTRODOCO (RI)
G 173049 SIRACUSA
A 029829 PESCARA (PE)
D 127008 ZOLA PREDOSA (BO)
F 420147 GIARRE (CT)
C 381115 ROMA
P 472937 CASTELVETRANO (TP)
Q 121038 TRAPANI (TP)
D 202580 ROMA
C 121622 ROMA D 486715 VALMONTONE (RM)
Q 160562 RESCALDINA (MI)
I 150 premi da 25 mila euro
F449305 PONTE NELLE ALPI (BL)
F441332 MILANO
C251258 TREBASELEGHE (PD)
N205043 MILANO
F228117 VERONA
I435642 SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
C264756 BUSSOLENGO (VR)
I143127 PORTICI (NA)
G053267 SALERNO
B033257 MILANO
L322863 BARZANO (LC)
D222028 BORGO SAN LORENZO (FI)
P328624 GRAGNANO (NA)
A389476 FIRENZE
M070349 SANT'ANTONINO DI SUSA (TO)
I043778 RAPALLO (GE)
P375567 BOLOGNA
F446319 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
G291041 CINISI PA
B412410 CREMONA
O242876 MILANO
M228238 MINTURNO (LT)
O110345 CASTELLO DI ANNONE (AT)
G454485 TEANO (CE)
B054352 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
Q153674 COLOGNO MONZESE (MI)
F336012 MIRADOLO TERME (PV)
E282080 SORRENTO (NA)
A437037 BOLOGNA
F483266 TORINO DI SANGRO (CH)
E238936 ROMA
L385022 ROMA
B186202 RIOLA SARDO (OR)
P213885 PARMA
I449362 MODUGNO (BA)
O426552 CATANZARO
R083674 PIOSSASCO (TO)
B159232 VARAZZE (SV)
E381754 ROMA
Q087308 ROMA
N058961 CARATE BRIANZA (MB)
P045537 GIUSSANO (MB)
E054072 SPRESIANO (TV)
O172952 CASTROCIELO (FR)
D144959 CASTELLO DI ANNONE (AT)
P164665 TRENTO
G038044 ROMA
M424761 SESTRI LEVANTE (GE)
E291736 ROMA
E028967 CASTROCIELO (FR)
N499134 POMEZIA (RM)
N116814 BOLZANO
Q028432 NAPOLI
L021117 CATANZARO
Q140209 MILANO
E092237 NAPOLI
P398606 ROMA
O112638 LIMBIATE (MB)
F118209 CASTELCIVITA (SA)
L485119 FIRENZE
Q456643 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
L198702 RENDE (CS)
L271942 BRENTINO BELLUNO (VR)
P054137 CAVAION VERONESE (VR)
E268785 PIANOPOLI (CZ)
F313698 TREPPO LIGOSULLO (UD)
N078558 ROMA
P377748 CONEGLIANO (TV)
B420877 VALLEGGIA (SV)
M246350 BELFORTE MONFERRATO (AL)
B169824 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
I454688 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
M341380 POLLENA TROCCHIA (NA)
L237446 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
F385154 FRASCATI (RM)
Q110912 FIRENZE
E011547 CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
B183422 RICCIA (CB)
C280876 STEZZANO (BG)
M387204 ROMA
Q173962 LECCE
I347875 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
M491260 MILANO
N132501 BACOLI (NA)
G060311 ROMA
P309645 ROMA
R186657 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
D403759 NOCERA SUPERIORE (SA)
N354074 ORIO AL SERIO (BG)
L067272 SOLAROLO (RA)
B477823 MONSUMMANO TERME (PT)
L130853 RHO (MI)
L045270 PATERNO (CT)
E119787 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
L311771 MILANO
E432914 VARNA (BZ)
N488731 RIMINI
C428687 CEGGIA (VE)
G157462 CAMPAGNA (SA)
L038874 POGGIO RENATICO (FE)
D327434 MILANO
A202572 MILANO
L222381 ROMA
C044703 VICO NEL LAZIO (FR)
A463256 PERUGIA
Q000588 ROMA
F033373 ROMA
M402575 MILANO
A441232 MONFALCONE (GO)
Q341529 FIUMICINO (RM)
M191430 CONFIENZA (PV)
N120350 MATERA
I425021 SULMONA (AQ)
A144784 TORRE ANNUNZIATA (NA)
F399499 MILANO
R311302 BARBERINO DI MUGELLO (FI)
A080997 DESENZANO DEL GARDA (BS)
P486317 ROMA
Q081487 SOMMACAMPAGNA (VR)
O146119 ROMA
M430533 GENOVA
C267136 CECINA (LI)
F442404 CASTELVETRANO (TP)
G324310 ANAGNI (FR)
N475532 ORIOLO ROMANO (VT)
C027156 SONDRIO (SO)
G464412 MILANO
N050606 PALERMO
G030842 TREVISO
R412982 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
C140039 ARSAGO SEPRIO (VA)
C041191 BRESCIA
P372123 BOJANO (CB)
N324490 MILANO
L051862 ISCHIA (NA)
A421046 CASILINA (RM)
L365933 REGGIO EMILIA
F392396 ROMA
D426055 ASTI
M076110 CERIGNOLA (FG)
Q334016 FINALE LIGURE (SV)
P449830 CESANO MADERNO (MB)
P435411 S GIOVANNI VALDARNO (AR)
D342846 FALCONARA MARITTIMA (AN)
E295119 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
L155919 MATERA
L458046 COLONNELLA (TE)
C008214 NICHELINO (TO)
B261354 BORGARO TORINESE (TO)
D408617 CAMPAGNA (SA)
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