Migranti, per il Viminale nel 2019 sbarchi in calo: -96% in Sicilia e -82% in Calabria

Dall’inizio dell’anno a oggi sulle coste italiane sono sbarcati 202 migranti; nello stesso periodo dell’anno scorso, a sbarcare erano stati in 4.731. Il calo - sottolineano fonti del Viminale - è del 95,73%.

In particolare, dall’1 gennaio a oggi in Sicilia sono sbarcati 149 migranti, il 96,5% in meno dello stesso periodo dell’anno scorso (4.321); in Calabria ne sono arrivati 53, l’82% in meno (296 l’anno scorso). Dall’inizio dell’anno, non si è registrato invece alcuno sbarco in Sardegna: dall’1 al 9 febbraio 2018 erano stati 114.

Dall’inizio dell’anno le espulsioni di migranti irregolari sono state il triplo degli sbarchi registrati: a fronte di 202 arrivi sulle coste italiane sono stati espulsi 629 migranti. Di questi, dice il Viminale, 595 sono stati rimpatriati forzatamente mentre altri 34 hanno usufruito dei rimpatri assistiti.

