Il medico no vax dopo l'annuncio shock sulla parotite: "Ricerca sospesa, reazioni ingiustificate"

«L'esperimento che doveva coinvolgere un bambino con la parotite per cui il medico no vax Fabio Franchi aveva lanciato una richiesta su Facebook «è sospeso». Lo ha affermato all’Ansa lo stesso Franchi, che non ha voluto però rivelare i dettagli del test.

«Ho sospeso la ricerca, non mi aspettavo questa reazione - spiega Franchi -. non è un esperimento, è una cosa molto più banale, fra qualche giorno, quando potrò, darò tutti i dettagli». Secondo il medico triestino, il clamore suscitato dal post, in cui appunto cerca un bambino con la parotite in corso, è ingiustificato.

«Non si tratta né di esperimenti né di terapie - insiste -, rispetto la legge e il codice deontologico, e quindi non c'è niente di cui aver paura o da nascondere. Ma i dettagli li saprete fra qualche giorno. Sto facendo una ricerca estesa, perché su questa malattia manca la documentazione, non si sa niente dell’epidemiologia».

L’intento dell'«esperimento» dovrebbe essere quello di dimostrare l’inefficacia dei vaccini. «Su morbillo e parotite ci raccontano balle - afferma -, ho dimostrato che la vaccinazione di massa porta più danni che benefici. Ho anche pubblicato una review sull'influenza in cui spiego che anche lì sul vaccino ci raccontano balle. Mi aspettavo che qualcuno cercasse di contraddire tutto quello che ho detto finora, ma invece si sono concentrati su questo singolo post».

