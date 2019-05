Giovane cooperante italiano trovato morto a Capo Verde

Un giovane cooperante italiano è morto sull'isola di Fogo, a Capo Verde. Ne dà notizia la ong toscana Cospe, con la quale il giovane, David Sollazzo, collaborava. Solazzo, cooperante prima in Angola e poi a Capo Verde, definito dalla ong «amico e professionista serio e appassionato», si trovava a Capo Verde per coordinare il progetto Rotas de Fogo, portando avanti azioni per il rafforzamento del turismo rurale e sostenibile nell’Isola di Fogo.

«David era arrivato a Fogo nel novembre scorso - scrive Cospe - e da subito aveva messo in campo la sua professionalità, la sua energia e passione al servizio delle comunità locali. Si è trattato di un incidente su cui le autorità locali stanno ancora indagando. Ci stringiamo attorno alla famiglia, alla fidanzata e agli amici, con l’impegno di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti, ancora sgomenti per la tragica notizia».

© Riproduzione riservata