Lavori alla galleria Santomarco di Paola, disagi fra i pendolari per i bus navetta

Il ritorno ai bus navetta a causa dell'interruzione della galleria Santomarco per i lavori di restyling e potenziamento si contraddistingue per i disagi. Pochi autobus alla stazione di Paola alle 8 e 27 per raggiungere Cosenza.

E così molti pendolari sono stati costretti a rimanere a terra e ad aspettare il successivo mezzo per raggiungere il capoluogo di Provincia. Per loro i ritardi non sono stati di poco conto per giungere a destinazione.

Una situazione che potrebbe ripetersi anche nei viaggi di ritorno negli orari di punta.

