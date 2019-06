Venezia, scontro in porto fra nave da crociera e battello: 4 feriti

Un incidente tra una nave da crociera della 'Msc' e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. La nave 'Opera' era in attracco al molo di San Basilio quando ha tamponato sul lato di poppa il battello, anch'esso in fase di ormeggio.

Quattro le persone portate in ospedale, tutte avrebbero contusioni non gravi. Dalle prime informazioni si tratta di turisti che si trovavano sul battello fermo in ormeggio, il River Countess'.

"La nave di Msc aveva un'avaria al motore, segnalata subito dal comandante. Il motore era bloccato, ma in spinta, perchè la velocità aumentava, come confermano i tracciati Ais" ha spiegato Davide Calderan, presidente della "Rimorchiatori Uniti Panfido", la società che con due imbarcazioni stava guidando la 'Opera' all'arrivo in marittima, prima dell'incidente. I due rimorchiatori hanno cercato di fermare il 'gigante', fino a quando un cavo di traino si è rotto, tranciato dall'impatto con il battello fluviale.

"E' l'ennesima dimostrazione - afferma il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - che non è più pensabile che nel canale della Giudecca debbano passare le grandi navi. L'abbiamo detto da 8 anni, e chiediamo immediatamente l'apertura del Vittorio Emanuele".

"Ho sentito il ministro Toninelli - ha aggiunto Brugnaro, è aggiornato sulla situazione - ha aggiunto - sta cercando soluzioni che adesso aspetteremo. Adesso urgentemente dobbiamo far si' che le navi non passino più davanti a San Marco".

© Riproduzione riservata