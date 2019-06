Ivrea, tabaccaio spara e uccide un ladro: indagato per eccesso di legittima difesa

Furto con sparatoria, nella notte, a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre persone hanno tentato l’assalto ad una tabaccheria: il titolare, che abita sopra il locale, è uscito con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi.

Ascoltato in procura, nei suoi confronti non sono stati presi al momento provvedimenti. Potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa. Indaga la polizia. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 3 in via Torino. Sarebbero stati sparati sette colpi. La vittima è un uomo originario della Moldavia. I due complici sono riusciti a scappare. Sono in corso le indagini della polizia.

Il tabaccaio, il 67enne Marcellino Iachi Bovin, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'uomo ha sentito dei rumori ed è sceso armato. Di fronte ai tre uomini muniti di palanchino, ha fatto fuoco dalla soglia della tabaccheria colpendo al petto la vittima, un incensurato.

«Totale solidarietà al tabaccaio, che spero possa fruire della nuova legge che garantisce la legittima difesa a tutti», ha detto Matteo Salvini. «Attendendo rispettosamente le comunicazioni della procura di Ivrea - ha aggiunto il ministro dell'interno -, quello che so è che si tratta di un commerciante 67enne incensurato, persona perbene, che deteneva legalmente un’arma, che è stato vittima di 5, 6, 7, 8 precedenti furti e rapine, che stanotte si è svegliato, si è ritenuto in difficoltà, aggredito, ha sparato. Purtroppo qualcuno è morto: però se invece di fare il rapinatore questa persona avesse fatto un mestiere onesto, oggi staremmo parlando di altro».

