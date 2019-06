Orrore a Cisterna di Latina, donna decapitata davanti alla figlia. Il marito confessa

Una donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L’omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che all’omicidio abbia assistito la figlia minorenne e che la vittima sia stata decapitata.

Secondo quanto si è appreso la vittima aveva 35 anni ed era originaria dio Velletri, in provincia di Roma. La figlia che avrebbe assistito all’omicidio avrebbe 10 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri che si occupano delle indagini.

Ha confessato il marito della donna. L’ammissione di colpevolezza da parte dell’uomo, 35 anni come al vittima, è arrivata dopo alcune ore di interrogatorio. L’uomo era stato portato in caserma dai carabinieri del comando provinciale di Latina attorno alle 10.

