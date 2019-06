Tempesta di ghiaccio a Modena, la grandine ferisce 15 persone

Stando ai primi aggiornamenti sarebbero 30 le persone nei pronto soccorso dei due ospedali di Modena, Policlinico e Baggiovara, a seguito della violenta grandinata che ha colpito la città e parte della provincia. Si tratterebbe di feriti lievi.

Auto sono state danneggiate e le strade della città emiliana sono state ricoperte da chicchi grandi anche come noci. La tempesta è durata circa un quarto d’ora.

La perturbazione poco dopo ha colpito anche Bologna, un nubifragio con grossi chicchi di grandine e forte vento. «Intenso temporale con grandine e raffiche di vento su Bologna. Attenzione a cartelloni stradali, alberi e sottopassi. Massima attenzione sulla strada», ha scritto il Comune sui profili social.

Come fa sapere l’Azienda ospedaliero universitaria di Modena in una nota «sono stati 30 i cittadini che si sono rivolti per contusioni ai pronto soccorsi di Modena a seguito della straordinaria grandinata che ha colpito la città questo pomeriggio». Quindici persone, tutti codici verdi, sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale civile di Baggiovara. Altre 15 persone, 12 codici

verdi e 3 codici gialli, sono invece andate al pronto soccorso del Policlinico di Modena. Tra loro anche un malore e una persona coinvolta in un incidente stradale a causa della bomba di acqua e grandine. Nessuno dei feriti è grave e, dopo le cure del caso, verranno presumibilmente dimessi.

