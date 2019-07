Sea Watch, chiesto divieto di dimora per Carola Rackete: "Non ha agito in stato di necessità"

«Non volevo colpire la motovedetta della guardia di finanza, credevo che si spostasse e me la sono trovata davanti. Non era mia intenzione colpirli».

Carola Rackete, comandante di Sea Watch, rispondendo al gip Alessandra Vella, si è difesa così dall’accusa di avere forzato il posto di blocco della guardia di finanza urtando la loro piccola imbarcazione, messa a presidio della banchina del porto di Lampedusa dove le era stato vietato l’accesso.

Carola è uscita pochi minuti dall’aula, in una pausa dell’interrogatorio, facendo due passi davanti all’aula 9 presidiata dalle forze dell’ordine mentre all’esterno ci sono attivisti, giornalisti e operatori di vari Paesi.

«L'udienza di convalida dell’arresto di Carola Rackete si è svolta in un clima sereno,

di collaborazione. La procura ha chiesto, come misura cautelare, il divieto di dimora nella provincia di Agrigento con particolare riferimento ai porti di Lampedusa, Porto Empedocle e Licata. Abbiamo ritenuto in relazione a tutte le circostanze di questo caso e alla personalità dell’indagata che tale misura sia idonea a salvaguardare eventuali, ulteriori,esigenze cautelari». Lo ha detto il procuratore di Agrigento, rimettendo la decisione al gip per le sue «autonome e imparziali valutazioni».

«Non è stata un’azione necessitata. Non c'era uno stato di necessità poiché la Sea Watch attraccata alla fonda aveva ricevuto, nei giorni precedenti, assistenza medica ed era in continuo contatto con le autorità militari per ogni tipo di assistenza, per cui, per il divieto imposto dalla guardia di finanza di attraccare, non si versava in stato di necessità».

