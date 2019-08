Open Arms, completato lo sbarco dei 27 minori. Salvini cede a Conte: "Autorizzo mio malgrado"

Si è appena concluso lo sbarco dei 27 minori (inizialmente si era detto 28) non accompagnati rimasti a bordo della Open Arms per 16 giorni. La polizia aveva raggiunto il molo Favaloro del porto di Lampedusa per l’avvio delle operazioni. Polizia, carabinieri, uomini della guardia costiera e vigili del fuoco sono stati schierati per seguire le operazioni.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha quindi ceduto al premier Giuseppe Conte sulla Open Arms: "Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della Open Arms" e "darò pertanto, mio malgrado - aveva detto Salvini -, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all'esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione, non senza ribadirti che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti".

La ong spagnola aveva fatto sapere di avere informato le autorità "di avere bisogno del tempo necessario per comunicare la notizia in modo da garantire l’equilibrio e la serenità di tutte le persone a bordo". "Ci auguriamo che oggi possano scendere tutti. #unportosicurosubito", si legge in un tweet di Open Arms. A bordo ci sono in totale 134 naufraghi.

© Riproduzione riservata