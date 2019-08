Open Arms, altri 9 migranti sbarcano per motivi di salute. Toninelli rilancia: "Pronti a portarli noi in Spagna"

Scendono dalla Open Arms 9 naufraghi per motivi di salute. I migranti saranno visitati dai medici del Poliambulatorio di Lampedusa. A bordo della nave spagnola rimangono 99 persone.

«La situazione a bordo si complica ogni minuto» scrive in tweet l'ong, spiegando che insieme alle «8 persone bisognose di assistenza urgente» è sceso dalla nave anche un accompagnatore. «Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo - conclude il tweet - è incapace di provare empatía per il dolore degli altri».

Le nove persone sbarcate sono giunte nel molo Favaloro, dove i medici hanno fornito le coperte termiche e li hanno visitati in banchina. Uno di loro è stato portato via in ambulanza. In due sono stati ricoverati nel per accertamenti: si tratta di un uomo con un aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo.

Delle 9 persone, 8 hanno manifestato problemi di salute mentre la nona è una donna che ha accompagnato il marito. Gli altri 7 sono stati sono stati portati, con un pulmino, nell’hotspot; uno di loro ha la scabbia, che sarà trattata direttamente nel centro di contrada Imbriacola, gli altri sei avrebbero sintomi di depressione e problemi psicologici.

Cresce la tensione a bordo. Stamane, riferisce il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, un uomo si è gettato in acqua. È intervenuta una motovedetta della Guardia costiera per recuperarlo. Già nei giorni precedenti alcuni migranti avevano compiuto il gesto disperato nel tentativo di approdare a terra.

Intanto una svolta allo stallo potrebbe essere forse arrivata nella serata di ieri, con le parole del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «possiamo portarli noi in Spagna». Dunque, dopo che la Open Arms ha «incredibilmente rifiutato», scrive il ministro Su Facebook, di essere accompagnata in Spagna dalla Guardia costiera italiana «a questo punto facciamo un ulteriore passo in avanti: siamo disponibili a portare noi, con la nostra Guardia costiera, nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti che sono a bordo della Open Arms».

«La Spagna però - aggiunge - faccia prima, a sua volta, un passo in avanti e tolga immediatamente la sua bandiera dalla nave Ong».

