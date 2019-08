'Ndrangheta, il latitante Francesco Riitano preso a Giardini Naxos: ha tentato la fuga seminudo

È stato catturato a Giardini Naxos Francesco Riitano, 39 anni, esponente di spicco della cosca Gallace di Guardavalle, nel Catanzarese, ritenuto il capo della locale costituitasi ad Arluno, nel milanese, dedita al narcotraffico.

Riitano era latitante dal maggio 2017, dopo essere sfuggito all'ordinanza eseguita dal nucleo investigativo di Milano, nell'ambito dell'operazione denominata "Area 51".

Ieri sera, intorno alle 22, i carabinieri del Ros - congiuntamente a quelli dei Comandi Provinciali di Catanzaro e Messina - hanno attesato Riitano detto “Cicciariello Andreacchio” classe 1980, considerato elemento di spicco della Cosca Gallace di Guardavalle. L’uomo era gravato da un provvedimento di cattura emesso il 2 maggio 2017 dal Tribunale Ordinario di Milano a firma del gip Maria Cristina Mannocci, per avere promosso, organizzato, costituito, finanziato, diretto e partecipato ad associazione con base logistica ad Arluno (Milano), appartenente alla cosca ‘ndranghetista dei “Gallace” finalizzata all’importazione sul territorio nazionale e al traffico di ingenti quantitativi di cocaina approvvigionata dal Sud-America.

Da tempo il Comando Provinciale di Catanzaro, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Vibo Valentia e agli specialisti del Raggruppamento Operativo Speciale, aveva avviato un'attività di indagine tra Calabria e Lombardia per la sua cattura, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

La svolta è arrivata nelle ultime settimane, quando si è avuta conferma della presenza di Riitano in Sicilia. Le operazioni per localizzarlo si sono protratte per giorni: alla fine Riitano è stato sorpreso mentre era a cena in compagnia di famigliari in un appartamento affittato presso una residenza turistica in località Giardini Naxos.

Nel momento dell’irruzione Riitano ha tentato di improvvisare una fuga, praticamente seminudo, saltando dal balcone della residenza in cui trascorreva la latitanza, ma è stato bloccato dal dispositivo di “cinturazione” predisposto dai militari impegnati nell’operazione.

Il latitante è stato trovato in possesso di carta di identità, patente e passaporto italiani perfettamente falsificati ed intestati ad un nome di fantasia, oltre a denaro contante e telefoni cellulari.

Considerata la particolare caratura di Riitano, l’elevata valenza strategica, per la cosca dei Gallace, del suo ruolo di broker nell’importazione di ingenti carichi di cocaina, si sospetta l’esistenza di una capillare rete di fiancheggiamento, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

