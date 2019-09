Rischia di soffocare per un boccone di traverso, bimba salvata dal personale Ikea ad Ancona

Bimba di 10 anni rischia di soffocare per un boccone forse andato di traverso dopo mangiato ma viene salvata dal personale Ikea. E’ accaduto nel negozio di Ancona Camerano dove la bambina, insieme alla zia e alla nonna, era in fila alle casse dopo il pranzo nel punto vendita.

Improvvisamente ha iniziato a tossire ed è andata in difficoltà respiratoria fino quasi a svenire. E’ stata provvidenzialmente soccorsa da alcuni clienti e dal personale del negozio deputato al primo soccorso, formato per tutte le operazioni da compiere in questi casi, che è subito accorso; in particolare uno degli addetti ha praticato la manovra di disostruzione e ha iniziato le manovre rianimatorie prima dell’arrivo dei sanitari del 118. La bambina si è ripresa ed è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

