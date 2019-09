Manuel Bortuzzo, chiesti 20 anni di carcere per gli aggressori

Chiesta una condanna a 20 anni di reclusione per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato duplice omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della fidanzata Martina Rossi avvenuto la notte del 2 e 3 febbraio scorsi.

Bortuzzo fu ferito gravemente e rimase paralizzato. Il pm Elena Neri, nell’ambito di un processo svolto con rito abbreviato, contesta ai due anche la premeditazione e l’aggravante dei futili motivi, la detenzione e la ricettazione di arma da fuoco e la rissa.

Nel procedimento il Comune di Roma si è costituito parte civile. Ammonta a dieci milioni di euro la richiesta di risarcimento dei danni che l’avvocato Massimo Ciardullo, difensore di parte civile per conto della famiglia Bortuzzo, ha chiesto ai due imputati per il ferimento di Manuel, che ha perso definitivamente l’uso delle gambe.

Il ragazzo vive a Roma, in compagnia del padre, e fa quotidianamente riabilitazione presso l’istituto Santa Lucia. «Una sentenza severa per Manuel già c'è stata: la consulenza medica che ha sancito per lui la paralisi delle gambe. Ora attendiamo una sentenza giusta anche dal giudice. Abbiamo chiesto 10 milioni di risarcimento», ha confermato il legale.

